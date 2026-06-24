مراسم تاریخی مذهبی عَلَم بندان که نمادی از ارادت مردم به سید الشهدا و یاران باوفایش است ، هر سال در شهر صغاد برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پژوهشگر شهر صغاد گفت: همزمان با ماه محرم، مراسم عَلَم بندان که قدمتی دیرینه در فرهنگ و تاریخ این شهر دارد نمادی از اردات مردم این شهر را به امام حسین (ع) و یارانش نشان می‌دهد.

رئیس زاده افزود: علم‌ها در منازل یا حسینیه بسته می‌شود و در روز عاشورا جلوی کاروان عزاداران در میدان اصلی قرار داده می شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.