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مراسم تاریخی مذهبی عَلَم بندان که نمادی از ارادت مردم به سید الشهدا و یاران باوفایش است ، هر سال در شهر صغاد برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پژوهشگر شهر صغاد گفت: همزمان با ماه محرم، مراسم عَلَم بندان که قدمتی دیرینه در فرهنگ و تاریخ این شهر دارد نمادی از اردات مردم این شهر را به امام حسین (ع) و یارانش نشان میدهد.
رئیس زاده افزود: علمها در منازل یا حسینیه بسته میشود و در روز عاشورا جلوی کاروان عزاداران در میدان اصلی قرار داده می شود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.