عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای دقیق و کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نقش مهمی در رونق بخش‌های مولد اقتصاد دارد و این قانون با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تدوین شده است.

اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، زمینه‌ساز تحول اقتصادی

اجرای دقیق قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، زمینه‌ساز تحول اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا خدادادی گفت: اجرای دقیق و کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نقش مهمی در رونق بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کند. این قانون با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تدوین شده است.

وی افزود: در صورت اجرای صحیح این قانون، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی افزایش یافته و واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی توان بیشتری برای توسعه فعالیت‌های خود خواهند داشت؛ قطعا رونق تولید علاوه بر افزایش اشتغال، موجب رشد درآمدهای ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع غیرمولد خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: تقویت تولید داخلی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است؛ لذا تأمین مالی مناسب طرح های زیرساختی و تولیدی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: هرگاه منابع مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شده است، رشد اقتصادی شتاب گرفته و شرایط برای بهبود معیشت مردم فراهم شده؛ بنابراین باید به اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تحول اقتصادی، افزایش تولید ملی و تقویت اشتغال توجه شود.