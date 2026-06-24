به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در حاشیه بازدید میدانی از قطعه ۹ بزرگراه کربلا در حدفاصل قصرشیرین _ سرپل ذهاب گفت: قطعه ۹ بزرگراه کربلا به طول ۱۶ کیلومتر یکی از قطعات مهم و کلیدی در بزرگراه کربلا است که تاکنون ۸ کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده است. وی افزود: در برنامه بازدید امروز روند اجرایی این پروژه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت. کارگاه پروژه در دو شیفت کاری فعال است و عملیات اجرایی ۸ کیلومتر باقی مانده با شتاب مناسبی در حال انجام است. معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در صورت تامین مالی مناسب، این پروژه در اربعین امسال به بهره‌برداری می‌رسد. وی تصریح کرد: با اتمام قطعه ۹، بزرگراه کربلا پس از سال‌ها انتظار تکمیل می شود و این کریدور نقشی کلیدی تری در تردد تجاری، مسافری و زیارتی ایفا خواهد کرد.