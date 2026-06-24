استان قم امروز از آغازین ساعات روز شاهد برگزاری مراسم‌ گسترده و پر شور عزاداری به مناسبت تاسوعای حسینی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرا رسیدن روز تاسوعای حسینی (ع)، مردم استان قم با برگزاری مراسم‌ عزاداری در تمامی سطوح و مناطق، شاهد شور و سوگ فراوان عاشورایی بود.

از برگزاری آیین های سنتی در روستاهای استان گرفته تا مراسم سینه زنی، زنجیر زنی و برپایی دسته های عزاداری در خیابان‌های اصلی شهر، همه در یک جریان واحد برای تجدید میثاق با امام حسین (ع) و یاران وفادارش به ویژه حضرت ابالفضل (ع) به میدان آمدند.

مراسم‌های عزاداری در حرم حضرت معصومه، مسجد مقدس جمکران و محلات و میادین اصلی با حضور پرشور مردم به صورت ویژه برگزار شد.

این موجِ عزاداری در سر تا سر استان نشان داد که سوگ عاشورا همچنان در دل و جان مردم جاری است و مردم سلحشور و وفادار قم علم مکتب امام حسین (ع) را در هر زمان و مکان بالا نگه می دارند و عبارت «کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا» را معنا می کنند.