الگوی زندگی فردی و اجتماعی؛
تاسوعای حسینی، جلوهای از وفاداری و ایثار حضرت عباس(ع)
تاسوعای حسینی، یادآور رشادت، وفاداری و ایثار حضرت عباس(ع)، یار باوفای امام حسین (ع) در واقعه کربلاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تاسوعای حسینی، یادآور رشادت، وفاداری و ایثار یار باوفای امام حسین (ع) در واقعه کربلاست؛ شخصیتی که نام او با فداکاری و پایبندی به عهد گره خورده است.
حضرت عباس (ع) برای تأمین آب خیمهها به سوی فرات رفت و در این راه به شهادت رسید.
در این شب، عزاداران با حضور در آیینهای سوگواری، ارادت خود را ابراز میکنند و یاد علمدار کربلا را گرامی میدارند.
بسیاری معتقدند امروز، بیش از هر زمان، باید از سیره حضرت عباس (ع) در زندگی فردی و اجتماعی الگو گرفت.