تاسوعای حسینی، یادآور رشادت، وفاداری و ایثار حضرت عباس(ع)، یار باوفای امام حسین (ع) در واقعه کربلاست.

تاسوعای حسینی، جلوه‌ای از وفاداری و ایثار حضرت عباس(ع)

تاسوعای حسینی، جلوه‌ای از وفاداری و ایثار حضرت عباس(ع)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تاسوعای حسینی، یادآور رشادت، وفاداری و ایثار یار باوفای امام حسین (ع) در واقعه کربلاست؛ شخصیتی که نام او با فداکاری و پایبندی به عهد گره خورده است.

حضرت عباس (ع) برای تأمین آب خیمه‌ها به سوی فرات رفت و در این راه به شهادت رسید.

در این شب، عزاداران با حضور در آیین‌های سوگواری، ارادت خود را ابراز می‌کنند و یاد علمدار کربلا را گرامی می‌دارند.

بسیاری معتقدند امروز، بیش از هر زمان، باید از سیره حضرت عباس (ع) در زندگی فردی و اجتماعی الگو گرفت.