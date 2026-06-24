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رئیس کمیته کیفیت خودرو انجمن قطعه سازان صنایع همگن قطعه سازی درباره اینکه خودروهای ایرانی با وجود اجرای ۸۵ استاندارد هنوز ایمنتر نشدهاند، گفت: کیفیت و ایمنی تنها در کارخانه شکل نمیگیرد و ریشه آن را باید در نظام حکمرانی، سیاستگذاری و رویکردهای کلان صنعت جستوجو کرد.
جواد علینژاد، در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت محصولات خودرویی اظهار کرد: کیفیت خودرو تنها محصول عملکرد خودروساز یا قطعهساز نیست، بلکه حاصل نگرش حاکم بر توسعه صنعتی، وجود استراتژی و برنامهریزی مدون، میزان توجه به رضایت مردم، فرهنگ کاری، ثبات اقتصادی و شیوه سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور است.
وی افزود: نگاه به کیفیت و میزان اهمیت رضایت مشتری، پیش از آنکه در کارخانهها نمود پیدا کند، در سطح تفکر، راهبرد و تصمیمات کلان شکل میگیرد. در واقع کیفیت پیش از آنکه در خط تولید ساخته شود، در نگرشها و سیاستهای راهبردی متولد میشود.
رئیس کمیته کیفیت خودرو انجمن قطعه سازان صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو تصریح کرد: کشورهایی که در این صنعت به موفقیت دست یافتهاند، ابتدا کیفیت را بهعنوان یک ارزش و استراتژی ملی پذیرفتهاند و سپس با اجماع و رویکرد تخصصمحور، آن را در تمامی ارکان زنجیره ارزش جاری کردهاند.
علی نژاد ادامه داد: فرهنگ حل ریشهای مسائل به جای مدیریت بحران، شفافیت به جای پنهانکاری، تخصص به جای رانت و بهبود مستمر به جای اقدامات مقطعی، از الزامات تحقق چنین رویکردی است.
وی تأکید کرد: خودروساز و قطعهساز محصول محیطی هستند که در آن فعالیت میکنند؛ بنابراین اگر به دنبال ارتقای پایدار کیفیت خودرو هستیم، باید علاوه بر فناوری و فرآیندهای تولید، به اصلاح نگرشها، سیاستهای کلان و فرهنگ حاکم بر صنعت نیز توجه ویژه داشته باشیم.
رئیس کمیته کیفیت خودرو انجمن قطعه سازان صنایع همگن قطعه سازی در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت خودرو پیش از آنکه در کارخانه تولید شود، در تفکر، راهبردها، سیاستهای کلان و نظام حکمرانی یک کشور شکل میگیرد.