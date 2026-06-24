بردلشت محصول معطر، کم آب طلب و پرخاصیت زیره سبز، چند روزی است در شیروان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، زیره سبز به عنوان یکی از محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی، در سال‌های اخیر مورد توجه کشاورزان شیروانی قرار گرفته و سطح زیر کشت آن در برخی مناطق شهرستان افزایش یافته است.

یکی از کشاورزان شیروانی با اشاره به وضعیت مطلوب محصول امسال گفت: برداشت زیره سبز آغاز شده و امیدواریم با حمایت مسئولان و فراهم شدن بازار مناسب، کشت این محصول در منطقه توسعه بیشتری پیدا کند.

همزمان با آغاز برداشت، استفاده از دستگاه برداشت زیره ساخت یکی از مخترعان شهرستان نیز مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

مخترع این دستگاه افزود: این دستگاه با هدف کاهش هزینه‌های برداشت، افزایش سرعت کار و جلوگیری از ریزش محصول طراحی و ساخته شده و نتایج اولیه استفاده از آن رضایت‌بخش بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی شیروان نیز با اشاره به اهمیت توسعه کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: کشت زیره سبز به دلیل نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا، از ظرفیت‌های مناسب بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود و جهاد کشاورزی با ارائه آموزش‌های لازم و حمایت از مکانیزاسیون، توسعه این محصول را دنبال می‌کند.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت از طرح‌های خلاقانه در بخش کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان داشته باشد.

برداشت زیره سبز در مزارع شیروان تا هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.