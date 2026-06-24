اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بارش باران به همراه رعد و برق و وزش باد تا فردا در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با ادامه فعالیت توده هوای ناپایدار در آسمان گیلان، بارش باران به همراه رعد و برق، وزش باد و احتمال بارش تگرگ به ویژه در مناطق کوهستانی استان تا فردا به تناوب ادامه دارد.

محمد دادرس افزود: با کاهش ابر و استقرار جوی غالبا پایدار، هوای گیلان از ظهر فردا تا ظهر جمعه در بیشتر ساعات پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

وی از شرایط مناسب دریای خزر برای فعالیت‌های دریانوردی تا ظهر جمعه خبر داد و گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.