‌پای وطن، استقلال و آرامشش که به میان می‌آید؛ جانشان را در طَبق اخلاص می‌گذارند و در برابر گلوله سینه سپر می‌کنند؛ بزرگمردانی که سربلندی کشورشان را با جان خود، معامله می‌کنند؛ امروز مردم ایلام یکی از بزرگمردان را به مقصد آسمان، بدرقه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید ستوان یکم، دانیال نوریان؛ صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان؛ در شهر ایلام برگزار شد.

‌شهید نوریان هنگام مأموریت پایش و مراقبت از نوار مرزی منطقه خاومیرآباد استان کردستان و در درگیری با اشرار مسلح، جان خود را تقدیم دفاع از امنیت و آرامش کشور کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.