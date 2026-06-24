شناسایی ۱۱ باند سرقت در مدت یکماه در لرستان
فرمانده انتظامی لرستان گفت: در خرداد امسال ۱۱ باند سرقت در استان شناسایی و ۳۳ نفر از اعضای این باندها که شامل سارقان حرفهای و مال خران بودند، بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی لرستان در گفتوگو با رسانهها از عملیات موفق و هوشمندانه مأموران تیزبین و سختکوش پلیس آگاهی لرستان در ماه خرداد پرده برداشت.
سردار محمدرضا هاشمیفر اظهار داشت: در پی رصد دقیق، هوشیاری بالا و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی استان، موفق شدند در مدتزمان یک ماه، ۱۱ باند سرقت را شناسایی و پس از هماهنگیهای لازم با مراجع قضایی، این باندهای مجرم را به طور کامل متلاشی کنند.
فرمانده انتظامی لرستان، افزود: در جریان این عملیاتها، ۳۳ نفر از اعضای این باندها که شامل سارقان حرفهای و مالخاران بودند، بازداشت شدند. همچنین طی بازرسیهای صورتگرفته، مقادیر قابلتوجهی از اقلام و تجهیزات سرقتی از آنان کشف شد.
سردار هاشمیفر، تصریح کرد: اعضای این باندها در تحقیقات پلیسی به انجام مجموعاً ۱۳۳ فقره سرقت اعتراف که پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با هشداری جدی به مجرمان و سارقان، گفت: مجرمان باید بدانند که پلیس استان لرستان با برخورداری از اشراف اطلاعاتی گسترده و توان عملیاتی بالا، تمامی نقاط استان را تحت نظارت دارد، به مجرمان هشدار میدهم که با این سطح از هوشیاری، هیچ نقطه امنی برای پناهگرفتن یا ارتکاب جرم در استان وجود نخواهد داشت و برخورد با آنها بهصورت قاطع و ضربتی انجام میشود.