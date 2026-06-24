فرآیند مطالعات فنی و بازنگری طرح بازسازی ورزشگاه تختی گچساران به پایان رسیده و مناقصه آن به زودی تعیین تکلیف می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در نشست بررسی طرح‌های عمرانی گچساران و باشت، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح های ورزشی این شهرستان گفت: در حوزه طرحهای چمن مصنوعی، بخش قابل توجهی از طرح‌های پیش‌بینی شده اجرا و تحویل شده و تعدادی از طرح ها نیز در مرحله بازسازی و مرمت قرار دارند.

پارسایی در خصوص طرح پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی گچساران افزود: عملیات زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت بخشی از طرح انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی، پیمانکار برای ادامه کار با مشکلاتی مواجه شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان درباره طرح بازسازی ورزشگاه تختی گچساران هم ادامه داد: برای اجرای اصولی این طرح، مطالعات فنی و آزمایش‌های مکانیک خاک انجام شد که نتایج آن منجر به بازنگری در طراحی طرح و اصلاح برآوردهای مالی شد.

پارسایی افزود: پس از دریافت نتایج آزمایش‌ها، مناقصه طرح بازنگری شد تا پیمانکاری دارای توان فنی لازم برای اجرای همزمان بخش‌های عمرانی، تأسیساتی و تخصصی ورزشگاه انتخاب شود.