خبر خوش مدیر کل ورزش و جوانان استان؛
تعیین تکلیف بازسازی ورزشگاه تختی گچساران؛ به زودی
فرآیند مطالعات فنی و بازنگری طرح بازسازی ورزشگاه تختی گچساران به پایان رسیده و مناقصه آن به زودی تعیین تکلیف می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در نشست بررسی طرحهای عمرانی گچساران و باشت، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح های ورزشی این شهرستان گفت: در حوزه طرحهای چمن مصنوعی، بخش قابل توجهی از طرحهای پیشبینی شده اجرا و تحویل شده و تعدادی از طرح ها نیز در مرحله بازسازی و مرمت قرار دارند.
پارسایی در خصوص طرح پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی گچساران افزود: عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت بخشی از طرح انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است اما به دلیل افزایش هزینهها و شرایط اقتصادی، پیمانکار برای ادامه کار با مشکلاتی مواجه شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان درباره طرح بازسازی ورزشگاه تختی گچساران هم ادامه داد: برای اجرای اصولی این طرح، مطالعات فنی و آزمایشهای مکانیک خاک انجام شد که نتایج آن منجر به بازنگری در طراحی طرح و اصلاح برآوردهای مالی شد.
پارسایی افزود: پس از دریافت نتایج آزمایشها، مناقصه طرح بازنگری شد تا پیمانکاری دارای توان فنی لازم برای اجرای همزمان بخشهای عمرانی، تأسیساتی و تخصصی ورزشگاه انتخاب شود.
وی اضافه کرد: با تجدید مناقصه، بازگشایی پاکتهای جدید به زودی انجام می شود و امیدواریم با انتخاب پیمانکار واجد شرایط، عملیات اجرایی طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.