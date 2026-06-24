معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور گفت: خط اعتباری معادل ۱۰ برابر سرمایه ثبتی صندوق پژوهش فناوری اردبیل، از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به این استان اختصاص می‌یابد که بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسین افشین عصر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های راهبردی معاونت علمی برای واحد‌های فناور و دانش بنیان اظهار کرد: خط اعتباری با هدف تبدیل ظرفیت‌های بومی به ثروت پایدار و همچنین پیشبرد طرح‌های فناوری و دانش بنیان این استان تعریف شده است.

وی افزود: تمرکز ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی، انسانی و بومی اردبیل، اقتصاد دانش‌بنیان را به گونه‌ای پیاده‌سازی کنیم که این ظرفیت‌ها به ثروت پایدار تبدیل شود.

معاون علمی رییس‌جمهور به اقدامات عملیاتی برای تقویت زیرساخت‌های استان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از رویکرد تولیدات فناورانه، طرح احداث کارخانه نوآوری به عنوان یک مجتمع کارگاهی تخصصی، با همکاری استانداری و حمایت معاونت علمی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

افشین همچنین بر تبدیل شدن اردبیل به «قطب کشاورزی هوشمند» تاکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه ویژه استان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی جهت هوشمندسازی این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک مرزی استان، تلاش می‌کنیم اردبیل را به یک هاب (قطب) صادراتی برای تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تبدیل کنیم تا از این کانال برای صادرات محصولات فناورانه استفاده شود.

معاون علمی رییس‌جمهور با اشاره به طرح‌های حمایتی برای شرکت‌های نوپای استان اردبیل ادامه داد: در راستای اجرای طرح نوشناس ۶۰ شرکت فناور که هنوز به مرحله دانش‌بنیان نرسیده تحت حمایت مالی معاونت علمی قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود با این اقدام، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان از ۵۲ شرکت فعلی به حداقل ۸۰ شرکت در سال آینده برسد.