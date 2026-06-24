نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی گفت:امسال بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال برای اصلاح مسیر اهواز -ایذه -لردگان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور در آیین آغاز عملیات ساخت طرح کمربند دهستان منگشت باغملک افزود: با اصلاح مسیر کریدور شمال ـ جنوب کشور، اعتبارات محور اهواز ـ ایذه ـ لردگان از سه هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در ابتدای آغاز به کار مجلس دوازدهم، تصمیم بر آن بود که راهگذر شمال ـ جنوب کشور از استان دیگری عبور کند و اعتبارات نیز بر همان اساس تخصیص یافته بود، اما با پیگیری‌های مستمر و ارایه مستندات کارشناسی، مسیر این راهگذر به محور اهواز، باغملک، ایذه و لردگان بازگردانده شد.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار سه هزار میلیارد ریالی برای این محور در نظر گرفته شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ هزار میلیارد ریال و در سال جاری به حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت این مسیر در شبکه حمل‌ونقل ملی کشور است.

ابراهمی پور خاطر نشان کرد: با بهره برداری از کمربند دهستان منگشت باغملک بخش قابل توجهی از تردد‌های حوزه منگشت از مسیر کمربندی انجام خواهد شد و فشار ترافیکی مرکز شهر باغملک کاهش می‌یابد.