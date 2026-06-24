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اردوهای آمادگی تیمهای ملی هنرهای رزمی سواره برای حضور در رقابتهای بینالمللی پیشرو، در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله اردوهای آمادگی تیمهای ملی هنرهای رزمی سواره در رشتههای کمانگیری روی اسب و تنت پگینگ، با هدف آمادهسازی برای حضور در بازیهای جهانی عشایر و رقابتهای جهانی عمان، از ۹ تیر در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار میشود.
بر این اساس، اردوی تیم ملی تنتپگینگ ۹ و ۱۰ تیر برگزار خواهد شد و ملیپوشان این رشته آخرین مراحل آمادهسازی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان پشت سر خواهند گذاشت.
همچنین اردوی تیم ملی کمانگیری روی اسب با هدف ارتقای آمادگی فنی ورزشکاران برای حضور در بازیهای جهانی عشایر (World Nomad Games) ۱۱ و ۱۲ تیر برگزار میشود.
ملیپوشان حاضر در این اردوها پس از پایان نخستین مرحله آمادهسازی، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی و بر اساس برنامههای ابلاغی فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی، در استانهای محل فعالیت خود پیگیری کردهاند و اکنون با هدف ارزیابی نهایی و ارتقای هماهنگیهای فنی، وارد دومین مرحله اردوی متمرکز شدهاند.
کادر فنی فدراسیون در این اردوها، عملکرد ورزشکاران را بهصورت مستمر ارزیابی خواهد کرد تا نفرات نهایی اعزامی به رویدادهای بینالمللی پیشرو با بالاترین سطح آمادگی انتخاب شوند.