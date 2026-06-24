همزمان با ایام عزاداری تاسوعای حسینی، مردم و ایثارگران روستای نویس در شهرستان جعفرآباد، با برگزاری مراسمی در حسینیه سیدالشهداء، یاد و خاطره ۴۹ شهید این روستا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مردم روستای نویس در شهرستان جعفرآباد با برپایی آیینی، یاد ۴۹ شهید روستای خود را گرامی داشتند و بر پیوند میان خون شهدا و نهضت عاشورا تأکید کردند.

در این مراسم که در حسینیه سیدالشهداء برگزار شد، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و شمار زیادی از اهالی روستا گرد هم آمدند و با قرائت آیات قرآن کریم و ذکر مداحی در رثای مصائب امام حسین (ع) و یاران ایشان، یاد و خاطره این جوانان و مردان فداکار که در راه حفظ حریم وطن جان فدا کرده‌اند، گرامی داشته شد.

حاضران در این مراسم با ابراز ارادت به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر این باور بودند که راهی که شهدا طی کرده‌اند، همان راه پررهرو و پررمز کربلا است و یادبود آنان در روز تاسوعا، تجلی عمیق‌ترین پیوند میان عشق به وطن و عشق به اهل‌بیت (ع) است.