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عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین(علیه السلام) در سراسر آذربایجان شرقی در تاسوعای حسینی غرق در عزا و ماتم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شیفتگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) دیشب و امروز با برگزاری آیینهای عزاداری بر مظلومیت سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش به ویژه حضرت ابالفضل العباس(علیه السلام) اشک ماتم ریخته و به سوگ نشستهاند.
مردم سیاه پوش شهرها و روستاهای این استان در قالب هیئتها و دستههای عزاداری به یاد علمدار کربلا بر سر و سینه میزنند و بر الگو گرفتن از وفاداری و ولایتمداری عباس بن علی(علیه السلام) در برابر خدعه اماننامههای دشمن تاکید میکنند.
آیینهای عزاداری روز تاسوعا در مناطق مختلف استان در مساجد، تکایا، میدانها و خیابانها با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است و عزاداران ارادت خود را به سقای عطشان کربلا و بزرگ معلم آزادگی وشجاعت امام حسین بن علی(علیه السلام) بار دیگر متجلی میسازند و شعار عزت آفرین «هیهات مِنّالذله» سر می دهند.