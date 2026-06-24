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سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از اعمال محدودیتهای ترافیکی طی روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرهنگ محمد طریقی روز چهارشنبه گفت: روز تاسوعا در اردبیل از ساعت ۱۱ صبح تا اتمام مراسم تمام مسیرهای منتهی به چهارراه عالی قاپو از جمله تقاطع باغمیشه، تقاطع بازار و چهارراه امام به عالی قاپو و تمام تقاطعها و میادین منتهی به هسته مرکزی و محل اجرای مراسم محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: روز عاشورا هم از ساعت ۶ صبح تمام تقاطعها و میادین منتهی به رینگ هسته مرکزی از جمله تقاطع یاقوت و بهشت فاطمه به پیرعبدالملک، تقاطع ورزش، میدان شریعتی، چهارراه امام، تقاطع باغمیشه منتهی به عالی قاپو، میدان مخابرات تقاطع مبارزان منتهی به قیام، چهارراه ژاندارمری منتهی به تقاطع امام حسین (ع) و همچنین تمام معابر و کوچههای منتهی به خیابان انقلاب در حد فاصل چهارراه قیام به چهارراه ملت محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد.
سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: در صورت توقف خودرو در محلهای اعلامی از طریق جرثقیل نسبت به جابجایی اقدامات لازم معمول خواهد شد و همشهریان میتوانند با شماره تماسهای ۱۱۰ و ۱۲۰ از محل خودرو خود باخبر شوند.
سرهنگ طریقی افزود: درخواست پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل از مردم عاشورایی و حسینی به ویژه همشهریان و هم استانیهای مرکز استان این است که همچون سالیان گذشته خادمان و خدمتگذاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را در جهت خدمترسانی هر چه بهتر یاری کنند.