نجمه بوشهری‌زاده، بانوی اسکواش باز استان یزد، جواز حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نجمه بوشهری‌زاده، ملی‌پوش اسکواش استان یزد، با اعلام فهرست نهایی تیم ملی بانوان، به عنوان یکی از اعضای تیم اعزامی کشورمان به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا انتخاب شد.

بوشهری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور در ترکیب تیم ملی اسکواش بانوان ایران را در کارنامه ورزشی خود دارد، بار دیگر با عملکرد موفق و شایسته، اعتماد کادر فنی را جلب کرد تا در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا پیراهن تیم ملی را بر تن کند.

در ترکیب نهایی تیم ملی اسکواش بانوان ایران، علاوه بر نجمه بوشهری‌زاده، فرشته اقتداری و نرگس سلطانی نیز حضور دارند و این سه ملی‌پوش نمایندگان کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهند بود.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به میزبانی شهر ناگویا ژاپن در شهریورماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.