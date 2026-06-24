به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مردم استان در روز تاسوعای حسینی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در رثای حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت ثارالله (ع) نشان دادند.

عاشقان حسینی در روزتاسوعا که به یاد رشادت‌های علمدار دشت کربلا به نام حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس (ع) نامگذاری شده است با عزاداری در رثای علمدار باوفا نهضت عاشورا به جانباز دشت کربلا عرض ارادت می‌کنند.