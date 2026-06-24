شبکه گاز شهری خیابان شهدای رودسر که به دلیل حفاری برای رفع شکستگی لوله آب آسیب دیده و دچار نشستی شده بود، با اقدام به موقع گروه‌های عملیاتی اداره گاز شهرستان تعمیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره گاز شهرستان رودسر اعلام کرد: در پی گزارش نشت شدید گاز در خیابان شهدا، گروه‌های امداد و تعمیر این اداره به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی‌های فنی نشان داد که نشت گاز ناشی از انجام عملیات حفاری بدون هماهنگی و برای رفع شکستگی شبکه آب به دلیل حضور نداشتن کارشناسان اداره گاز، سبب پارگی لوله ۶۳ میلی‌متری گاز و نشت شدید گاز شد.

نیرو‌های امداد و تعمیر اداره گاز رودسر با حضور به‌موقع در محل، ضمن ایمن‌سازی فوری محیط، شبکه را تعمیر کردند و جریان گاز منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد.

اداره گاز شهرستان رودسر اعلام کرد: برای پیشگیری از حوادث جبران‌ناپذیر، تمامی دستگاه‌های حفار و پیمانکاران باید پیش از آغاز هرگونه عملیات عمرانی، با کارشناسان این اداره هماهنگی کنند تا از وقوع حوادث مخاطره آمیز جلوگیری شود.