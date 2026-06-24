مراسم عزاداری ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شیفتگان اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت امام حسین(ع) در هدایت و نجات جامعه، اظهار کرد: «اباعبدالله الحسین(ع) کشتی نجات است و اگر مکتب امام حسین(ع) و محبت اهل‌بیت(ع) نبود، امروز کشور ما در مسیر و سیطره فرهنگ غرب قرار گرفته بود.»

وی با بیان اینکه همه ما مدیون مکتب عاشورا و آموزه‌های امام حسین(ع) هستیم، افزود: هر کس در مسیر آن حضرت گام بردارد و به ایشان اقتدا کند، به سعادت حقیقی دست خواهد یافت.

امام جمعه ارومیه همچنین تصریح کرد: «ما هرگز ذلت را نمی‌پذیریم و ملت ایران امروز با صلابت و اقتدار در برابر دشمنان و صهیونیست‌ها ایستادگی کرده‌اند؛ این روحیه، برگرفته از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.»

حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی همیشگی برای ایثار و فداکاری در راه خدا، خاطرنشان کرد: باید همواره برای مرگ، رشادت و شهادت در مسیر الهی آماده باشیم؛ چرا که این آمادگی، از مهم‌ترین درس‌های نهضت عاشورا است.

مداحی و سینه زنی و دعای زیارت عاشورا از دیگر بخش‌های این مراسم بود