کهگیلویه وبویراحمد؛
تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در تاسوعا و عاشورا
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کرم چهارلنگ، گفت: همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سراسر استان با هدف حفظ سلامت عمومی و تأمین امنیت غذایی اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، تیمهای ثابت و سیار دامپزشکی بر روند عرضه، معاینه و ذبح دامهای قربانی در کشتارگاههای استان نظارت مستمر دارند تا از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام و عرضه فرآوردههای دامی غیربهداشتی جلوگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر رعایت ضوابط بهداشتی در ذبح دام، از شهروندان، خیران و هیاتهای عزاداری خواست دامهای قربانی را صرفاً در کشتارگاههای مجاز و تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی ذبح کنند و از کشتار دام در منازل، معابر، مساجد، حسینیهها و هیاتهای عزاداری به طور جدی خودداری کنند.
چهارلنگ از مردم خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و استفاده از ظرفیت کشتارگاههای مجاز، در حفظ سلامت خود و عزاداران حسینی مشارکت کنند.