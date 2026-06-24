به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبدالمهدی قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی فارس، با اشاره به اجرای دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار، اعلام کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط، سامانه مربوطه برای مدت محدود بازگشایی می‌شود تا جاماندگان بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، حفظ اشتغال و تعدیل نکردن نیرو در شرایط جنگی و اضطراری است، افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و صیانت از اشتغال موجود در حوزه‌های تحت پوشش پیش‌بینی شده است.

قاسمی با مشخص کردن مسیر ثبت‌نام تصریح کرد: متقاضیانی که در مراحل گذشته موفق به بارگذاری درخواست خود در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) به نشانی kat.mefa.ir نشده‌اند، باید در اسرع وقت نسبت به آماده‌سازی مدارک اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز برای ارائه:

اطلاعات هویتی بنگاه و فهرست کارکنان؛

آخرین فهرست بیمه‌شدگان مربوط به دی یا بهمن ۱۴۰۴؛

تصویر مدارک شناسایی صاحبان امضا؛

مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها؛

مستندات تکمیلی مبنی بر کاهش درآمد ناشی از شرایط اضطرار.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی فارس با تعیین ضرب‌الاجل زمانی و مکان‌های ارائه مدارک افزود: متقاضیان باید حداکثر تا روز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵، مدارک خود را به اداره های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌ها یا به معاونت گردشگری و صنایع‌دستی اداره‌کل استان ارائه دهند.

وی تأکید کرد که این بازگشایی موقت، فرصتی محدود برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به اشتغال است .