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نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت : تمامی تمهیدات لازم برای اعزام مردم ولایتمدار خوزستان برای حضور در تشییع باشکوه رهبر شهید حضرت امام خامنه ای (ره) در استان فراهم شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: تمامی ناوگان عمومی در استان در جهت اعزام مردم ولایتمدار استان برای شرکت در مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت آماده سازی شده است.
وی ادامه داد: مواکب استان خوزستان برای خدمت رسانی به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) در شهرهای تهران، قم و مشهد مستقر خواهند شد.
نماینده ولی فقیه در خوزستان ضمن تاکید بر استفاده از تجارب خدمت رسانی در ایام اربعین برای مراسم تشییع قائد شهید امت بیان کرد: یک سامانه جهت ثبت نام مردم همیشه در صحنه استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) راه اندازی خواهد شد.