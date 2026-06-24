به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد افزود: تمامی ناوگان عمومی در استان در جهت اعزام مردم ولایتمدار استان برای شرکت در مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت آماده سازی شده است.

وی ادامه داد: مواکب استان خوزستان برای خدمت رسانی به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) در شهر‌های تهران، قم و مشهد مستقر خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان ضمن تاکید بر استفاده از تجارب خدمت رسانی در ایام اربعین برای مراسم تشییع قائد شهید امت بیان کرد: یک سامانه جهت ثبت نام مردم همیشه در صحنه استان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) راه اندازی خواهد شد.