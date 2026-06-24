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«سید مهدی شجاعی» از نویسندگان برجسته ادبیات آیینی و عاشورایی معاصر ایران است که آثارش با نثر ادبی، احساسی و روایتمحور شناخته میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی شجاعی در شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. ابتدا در رشته ادبیات دراماتیک تحصیل کرد و مدتی نیز علوم سیاسی خواند، اما فعالیت حرفهای خود را بیشتر در حوزه نویسندگی، مطبوعات و مدیریت فرهنگی ادامه داد. شجاعی سالها سردبیر و مدیرمسئول مجلات فرهنگی و مذهبی بود و آثار متعددی در حوزه اهلبیت (ع) منتشر کرده است.
از ویژگیهای مهم آثار او میتوان به نثر شاعرانه و عاطفی، روایت داستانی از زندگی اهلبیت (ع)، توجه به ابعاد انسانی و حماسی عاشورا، استفاده از مونولوگ و زاویه دید احساسی اشاره کرد.
مهمترین کتابهای عاشورایی سید مهدی شجاعی
سقای آب و ادب
مشهورترین اثر عاشورایی او درباره زندگی و شخصیت حضرت عباس (ع) است؛ روایتی ادبی و داستانی از تولد تا شهادت علمدار کربلا که با نثری بسیار احساسی و تصویرپردازانه نوشته شده است.
پدر، عشق و پسر
روایتی ادبی از رابطه امام حسین (ع) و حضرت علیاکبر (ع) که با تمرکز بر عاطفه پدر و فرزند در واقعه عاشورا نوشته شده است.
آفتاب در حجاب
روایت زندگی و مصائب حضرت زینب (س) از کودکی تا پس از عاشورا؛ از مشهورترین آثار آیینی معاصر که بارها تجدید چاپ شده است.
مردان و رجزهایشان
مجموعهای از رجزهای شهدای کربلا همراه با ترجمه و توضیح درباره شخصیتهای عاشورا.
فصل خوب پیوستن
داستانی عاشورایی درباره یکی از یاران امام حسین (ع) و مفهوم پیوستن به جبهه حق
زیارت عاشورا
ترجمه و بازآفرینی ادبی زیارت عاشورا با نثری روان و احساسی.
از بوی گل آهستهتر
از آثار مرتبط با پیامدهای عاشورا و زندگی امام سجاد (ع) که در ادامه مجموعه «حماسه سجادیه» منتشر شده است.
آثار عاشورایی سید مهدی شجاعی در دهههای اخیر نقش مهمی در گسترش ادبیات مذهبی و روایت هنرمندانه از واقعه کربلا داشتهاند و بسیاری از آنها به کتابهای پرفروش و ماندگار حوزه ادبیات آیینی تبدیل شدهاند.