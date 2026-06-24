«سید مهدی شجاعی» از نویسندگان برجسته ادبیات آیینی و عاشورایی معاصر ایران است که آثارش با نثر ادبی، احساسی و روایت‌محور شناخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی شجاعی در شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. ابتدا در رشته ادبیات دراماتیک تحصیل کرد و مدتی نیز علوم سیاسی خواند، اما فعالیت حرفه‌ای خود را بیشتر در حوزه نویسندگی، مطبوعات و مدیریت فرهنگی ادامه داد. شجاعی سال‌ها سردبیر و مدیرمسئول مجلات فرهنگی و مذهبی بود و آثار متعددی در حوزه اهل‌بیت (ع) منتشر کرده است.

از ویژگی‌های مهم آثار او می‌توان به نثر شاعرانه و عاطفی، روایت داستانی از زندگی اهل‌بیت (ع)، توجه به ابعاد انسانی و حماسی عاشورا، استفاده از مونولوگ و زاویه دید احساسی اشاره کرد.

مهم‌ترین کتاب‌های عاشورایی سید مهدی شجاعی

سقای آب و ادب

مشهورترین اثر عاشورایی او درباره زندگی و شخصیت حضرت عباس (ع) است؛ روایتی ادبی و داستانی از تولد تا شهادت علمدار کربلا که با نثری بسیار احساسی و تصویرپردازانه نوشته شده است.

پدر، عشق و پسر

روایتی ادبی از رابطه امام حسین (ع) و حضرت علی‌اکبر (ع) که با تمرکز بر عاطفه پدر و فرزند در واقعه عاشورا نوشته شده است.

آفتاب در حجاب

روایت زندگی و مصائب حضرت زینب (س) از کودکی تا پس از عاشورا؛ از مشهورترین آثار آیینی معاصر که بار‌ها تجدید چاپ شده است.

مردان و رجزهایشان

مجموعه‌ای از رجز‌های شهدای کربلا همراه با ترجمه و توضیح درباره شخصیت‌های عاشورا.

فصل خوب پیوستن

داستانی عاشورایی درباره یکی از یاران امام حسین (ع) و مفهوم پیوستن به جبهه حق

زیارت عاشورا

ترجمه و بازآفرینی ادبی زیارت عاشورا با نثری روان و احساسی.

از بوی گل آهسته‌تر

از آثار مرتبط با پیامد‌های عاشورا و زندگی امام سجاد (ع) که در ادامه مجموعه «حماسه سجادیه» منتشر شده است.

آثار عاشورایی سید مهدی شجاعی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در گسترش ادبیات مذهبی و روایت هنرمندانه از واقعه کربلا داشته‌اند و بسیاری از آنها به کتاب‌های پرفروش و ماندگار حوزه ادبیات آیینی تبدیل شده‌اند.