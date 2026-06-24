\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u0646\u0648\u062c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0648 \u0633\u0631\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a\u060c \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0627\u0633\u0648\u0639\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0648\u0631 \u0648 \u06af\u062f\u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\n\u00a0\n\u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u062f\u0627\u063a\u200c\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u0646\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u062d\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u062a\u0627\u06cc\u0634 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0628\u0627\u0633 (\u0639)\u060c \u063a\u0631\u0642 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631\u060c \u06af\u0648\u06cc\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0633\u062e \u0648 \u062f\u0644\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0639\u0645\u06cc\u0642 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 (\u0635) \u0627\u0633\u062a.