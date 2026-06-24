مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران گفت: همه مراحل طراحی، ساخت، حمل و نصب بزرگترین سکوی نفتی خلیج فارس با دانش بومی و در شرایط تحریمی انجام شد.

منوچهر علی‌پور، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، از نصب موفق سکوی تولیدی P۴ میدان نفتی رشادت در خلیج فارس خبر داد و گفت: این سکو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ابرسازه‌های دریایی کشور، در قالب طرح توسعه میدان رشادت با هدف افزایش تولید نفت این میدان به ۸۵ هزار بشکه در روز و تولید روزانه ۳۵ میلیون فوت مکعب گاز، با موفقیت نصب شد.

وی افزود: طرح رشادت با کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره ایران و پیمانکاری اصلی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) اجرا می‌شود و طراحی، ساخت، انتقال و نصب سکوی P۴ صرفا با دانش بومی و توان مهندسان ایرانی این شرکت انجام شد.

مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران ادامه داد: انتقال و نصب این سازه سنگین با اتکا به توان فنی، ناوگان شناوری و زیرساخت‌های این مجموعه صنعتی-دریایی، در شرایط تحریمی و همزمان با جنگ تحمیلی سوم و دشمنی بدخواهان جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران انجام شد و بار دیگر توانمندی متخصصان ایرانی در اجرای طرحهای پیچیده و راهبردی صنعت را به نمایش گذاشت.

علی پور تصریح کرد: حمل و نصب این ابرسازه دریایی با استفاده از روش پیچیده و منحصر‌به‌فرد floatover (شناورسازی) بدون هیچ گونه نیاز به همکاری خارجی انجام شد.

وی یادآور شد: میدان نفتی رشادت در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد و اجرای طرح نصب سکوی P ۴، فصل تازه‌ای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را ممکن خواهد کرد.