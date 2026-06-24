به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: استان اصفهان به عنوان مهد ایثار و شهادت با بیش از ۲۴ هزار شهید، جایگاه ویژه‌ای در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و مکتب عاشورا دارد و خادمان مردم در این فرماندهی، تمامی ظرفیت‌های خود را برای صیانت از این فضای معنوی به میدان آوردند.

سردار عبدالوهاب حسنوند با بیان اینکه بیش از ۶ هزار هیئت مذهبی، مسجد و حسینیه در نقاط مختلف استان میزبان عزاداران هستند، افزود: برای تضمین امنیت پایدار این مراسم، افزون برهشت هزار نفر ازکارکنان پلیس درحوزه‌های انتظامی، ترافیکی و امنیتی به صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش کامل هستند و این شبکه امنیتی تا پایان ایام سوگواری با اقتدار فعال است.

وی به حجم سنگین تردد‌ها در محور‌های مواصلاتی استان اشاره کرد و ادامه داد: با ثبت تردد روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو، پلیس راهور با اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی، روانسازی عبور و مرور وتسهیل دسترسی عزاداران به کانون‌های برگزاری مراسم را در صدر برنامه‌های اجرایی خود قرار است و تعامل با مسئولان هیئت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت «همیاران محرم» و «پلیس محرم»، مؤلفه کلیدی در کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای امنیت محیطی مراسم‌است.