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هشت هزار پلیس برای پاسداری از ۶ هزار هیئت در استان استقرار یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: استان اصفهان به عنوان مهد ایثار و شهادت با بیش از ۲۴ هزار شهید، جایگاه ویژهای در پاسداری از آرمانهای انقلاب و مکتب عاشورا دارد و خادمان مردم در این فرماندهی، تمامی ظرفیتهای خود را برای صیانت از این فضای معنوی به میدان آوردند.
سردار عبدالوهاب حسنوند با بیان اینکه بیش از ۶ هزار هیئت مذهبی، مسجد و حسینیه در نقاط مختلف استان میزبان عزاداران هستند، افزود: برای تضمین امنیت پایدار این مراسم، افزون برهشت هزار نفر ازکارکنان پلیس درحوزههای انتظامی، ترافیکی و امنیتی به صورت شبانهروزی در حالت آمادهباش کامل هستند و این شبکه امنیتی تا پایان ایام سوگواری با اقتدار فعال است.
وی به حجم سنگین ترددها در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و ادامه داد: با ثبت تردد روزانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو، پلیس راهور با اجرای طرحهای ویژه ترافیکی، روانسازی عبور و مرور وتسهیل دسترسی عزاداران به کانونهای برگزاری مراسم را در صدر برنامههای اجرایی خود قرار است و تعامل با مسئولان هیئتها و بهرهگیری از ظرفیت «همیاران محرم» و «پلیس محرم»، مؤلفه کلیدی در کاهش گرههای ترافیکی و ارتقای امنیت محیطی مراسماست.