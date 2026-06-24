رییس اداره انتقال خون آذربایجان غربی از آمادگی این اداره، جهت دریافت خون اهدایی شهروندان در تاسوعا و عاشورای حسینی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان رضائیه افزود: در ارومیه ساعت دریافت خون روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از ساعت هشت صبح تا هشت بعد از ظهر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در شهرستان های میاندوآب، خوی، بوکان، ماکو و نقده نیز مراکز دریافت خون فعال خواهند بود.

رییس اداره انتقال خون آذربایجان غربی ادامه داد: در شهرستان های سلماس و تازه شهر نیز دریافت خون بصورت سیار انجام خواهد گرفت.

دکتر قهرمان رضائیه افزود: دریافت خون از اهدا کنندگان در ارومیه تنها در انتقال خون استان انجام خواهد شد.