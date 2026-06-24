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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: بر اساس آمار اعلامشده از سوی پزشکی قانونی، میزان تصادفات فوتی درونشهری استان در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کیومرث حبیبی در جلسه شورای ترافیک استان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: شورای ترافیک به عنوان مرجع اصلی تصمیمگیری در حوزه ترددهای درونشهری و سامانههای حملونقل شهری، وظیفه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه را بر عهده دارد.
وی با اشاره به وضعیت تصادفات درونشهری استان گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، تعداد فوتیهای ناشی از تصادفات درونشهری در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش داشته و بررسی آمار سه ماهه نخست سال نیز نشاندهنده تداوم روند کاهشی در این حوزه است.
معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه سهم تصادفات درونشهری از مجموع تلفات جادهای استان کمتر از محورهای برونشهری است، افزود: این کاهش بیانگر اثربخشی اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت ترافیک، فرهنگسازی و ارتقای ایمنی معابر شهری است.
وی با بیان اینکه آمار تصادفات برونشهری در شهرستانهای بانه و مریوان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده است، بر بررسی دقیق نقاط حادثهخیز و اجرای اقدامات ایمنی برای کاهش تصادفات در محورهای منتهی به این دو شهرستان تاکید کرد.
در این جلسه ۶ دستور کار در حوزه حملونقل و ترافیک استان مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به درخواست برخی واحدهای صنعتی مستقر در حریم راهها، مسائل مرتبط با کمربندی بهشت محمدی سنندج، نحوه فعالیت تاکسیهای برونشهری در محدوده شهرها و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت ترافیک اشاره کرد.