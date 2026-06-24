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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از اعمال طرحهای ویژه ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با تشریح تمهیدات و محدودیتهای ترافیکی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی امسال، از اجرای طرحهای ویژه ترافیکی در شهرستان ساری و سایر شهرستانهای استان خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت مقررات و همکاری با عوامل پلیس، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری را فراهم کنند.
سرهنگ نصرالله بیگلری گفت: به منظور تسهیل تردد شهروندان، هیئتهای عزاداری و برگزاری مراسم سوگواری، محدودیتهای ترافیکی ویژهای برای وسایل نقلیه اعمال خواهد شد و تمهیدات و تدابیر ویژه ترافیکی با هدف روانسازی معابر و تسهیل تردد هیئتهای عزاداری از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر اینکه برابر ماده ۱۶۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی، تردد وسایل نقلیه از میان دستههای عزاداری در مراسم مذهبی ممنوع است، به رانندگان توصیه کرد به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه، با فاصله مناسب از دستههای عزاداری حرکت کنند.
بیگلری به مسئولان دستهها و هیئتهای عزاداری نیز توصیه کرد هنگام حرکت هیئتها در شب، کمترین سطح سوارهرو را اشغال کنند و از ظرفیت همیاران محرم برای ایمنسازی مسیرها بهره بگیرند.
وی افزود: همیاران محرم باید با استفاده از تجهیزات و علائم بازتابنده نور از جمله مشعلهای نورانی قرمز، چراغهای نورانی قرمز، دستانه و فانوس در قسمتهای ابتدا، پهلو و انتهای دستههای عزاداری حضور داشته باشند تا ضمن افزایش دید، از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به محدودیتهای ترافیکی این ایام گفت: محدودیت توقف از شب تاسوعا و محدودیت تردد از ابتدای صبح روز تاسوعا در تمامی مناطق مشخص شده شهرستانهای استان آغازشد و تا پایان مراسم شام غریبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و عادی شدن وضعیت تردد معابر ادامه خواهد داشت.
سرهنگ بیگلری از شهروندان خواست از توقف خودرو تا شعاع ۱۰۰ متری محدودههای اعلام شده خودداری کنند و افزود: در صورت توقف خودرو در این محدودهها، وسایل نقلیه توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد؛ بنابراین شهروندان در این ایام حتیالامکان کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: در شب عاشورای حسینی، محدوده مراسم در خیابانهای ۱۸ دی، میدان ساعت، خیابان انقلاب و مسجد جامع شهرستان ساری خواهد بود و تمامی معابر منتهی به این محدودهها از ساعت ۲۰ تا پایان مراسم عزاداری با ممنوعیت تردد همراه هستند. در این زمان، خیابانهای مازیار، خاقانی، عسکری محمدیان، داراب و امیرمازندرانی به عنوان مسیرهای جایگزین معرفی شدهاند.
وی بیان کرد: در روز عاشورای حسینی، محدوده مراسم شامل میدان ساعت، خیابان انقلاب، میدان امام حسین (ع)، خیابان طبرسی، خیابان جمهوری و امامزاده یحیی (ع) خواهد بود و ممنوعیت تردد از ساعت هشت صبح تا پایان مراسم اعمال میشود. شهروندان میتوانند از خیابانهای امیرمازندرانی، عسکری محمدیان، داراب و سایر مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: در مراسم عصر عاشورای حسینی، محدوده مراسم از امامزاده یحیی (ع) به سمت خیابان جمهوری، میدان ساعت، خیابان انقلاب، میدان امام حسین (ع)، خیابان طبرسی و تقاطع ابنشهرآشوب خواهد بود و از ساعت ۱۶ تا پایان مراسم، محدودیتهای ترافیکی در این مسیرها اعمال میشود.
سرهنگ بیگلری ادامه داد: خیابانهای امیرمازندرانی، بلوار عسکری محمدیان، داراب و سایر معابر نیز به عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شدهاند.
وی تأکید کرد: در ساعات برگزاری مراسم، توقف تمامی وسایل نقلیه در طول مسیرهای حرکت هیئتهای عزاداری ممنوع بوده و در صورت مشاهده، خودروها توسط خودروبر به توقفگاه منتقل خواهند شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران در پایان با اشاره به وفاق و همدلی میان پلیس و مسئولان هیئتهای مذهبی گفت: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت حداکثری در تمامی شهرستانهای استان حضور خواهند داشت و پلیس همواره برای تأمین آسایش، امنیت و ارائه خدمات بهتر به مردم و عزاداران از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده خواهد کرد.