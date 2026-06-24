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پنج پارکینگ مرکزی اصفهان در تاسوعا و عاشورا رایگان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمند تردد در ایام اوج حضور عزاداران گفت: این تصمیم با هدف تسهیل رفتوآمد شهروندان، افزایش ایمنی تردد و کاهش فشار ترافیکی در معابر مرکزی گرفته شده است.
سیدعلی عبداللهی افزود: پارکینگهای کرمانی، حکیم، طالقانی، جهاننما و فرشادی به دلیل قرارگیری در محدودههای اصلی برگزاری مراسم عزاداری و نزدیکی به مسیرهای حرکت هیئتهای مذهبی به عنوان پارکینگهای پشتیبان انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: موقعیت مکانی این پارکینگها امکان دسترسی سریع شهروندان به محورهای اصلی برگزاری مراسم ازجمله میدان امام، چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه، عبدالرزاق، حافظ و سایر مسیرهای محل تجمع عزاداران را فراهم میکند.
عبدالهی گفت: استفاده از این ظرفیت پارکینگها علاوه بر توزیع مناسب سفرهای درون شهری در محدوده مرکزی، میتواند از توقفهای غیرمجاز درحاشیه معابر و اشغال پیاده روها جلوگیری کرده و به روانسازی ترافیک کمک کند.
وی تأکید کرد: همزمان با اجرای این طرح، نیروهای اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک در کنار پلیس راهور به صورت میدانی وضعیت معابر پرتردد را پایش و مدیریت خواهند کرد، تا رفت و آمد در اطراف محلهای برگزاری مراسم با حداقل اختلال انجام شود.
مدیرکل امور اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ازشهروندان خواست: بااستفاده ازپارکینگهای تعیینشده، مدیریت شهری را در ارائه خدمات بهتر به عزاداران حسینی همراهی کنند.