اجرای طرحی برای ارتقاء معدل دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد
رئیس آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اجرای طرح «عزم نهایی» با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی و افزایش معدل دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش استان سیروس دشتیان، گفت: طرح «عزم نهایی» با هدف ارتقای کیفیت آموزش، بهبود عملکرد دانشآموزان در امتحانات نهایی و ارتقا در معدل پایههای یازدهم و دوازدهم طراحی شده و با بهرهگیری از ظرفیت دبیران مجرب و مدارس منتخب استان اجرا میشود. برنامهای هدفمند برای موفقیت در امتحانات نهایی دشتیان با اشاره به مهمترین محورهای این طرح افزود: در قالب «عزم نهایی»، برنامههای آموزشی متنوعی از جمله حل و تحلیل سؤالات شبهنهایی، شکار سؤالات پرتکرار، خانواده همگرا، تسلط شب امتحان، بررسی و حل سؤالات امتحانات نهایی سالهای گذشته، مرور هدفمند و شتاب نهایی (جمعبندی)، وبینارهای جمع بندی برای دانشآموزان پیشبینی شده است. رئیس اداره آموزش متوسطه دوم استان با بیان اینکه مدارس منتخب به عنوان «پایگاههای ارتقای معدل» فعالیت می کنند، ادامه داد: در این پایگاهها کلاسهای فشرده رفع اشکال، مرور دروس و مشاوره آموزشی با حضور دبیران توانمند و باتجربه استان برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند با آمادگی بیشتری در امتحانات نهایی شرکت کنند. دعوت از دانشآموزان برای بهرهگیری از این فرصت آموزشی دشتیان با دعوت از دانشآموزان برای بهرهگیری از این فرصت آموزشی افزود: مدیران مدارس و دانشآموزان متقاضی میتوانند برای ثبتنام و اطلاع از فهرست پایگاههای ارتقای معدل، در اسرع وقت به ادارات آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه محل تحصیل خود مراجعه کنند. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای منسجم طرح «عزم نهایی» و همراهی خانوادهها، مدیران، دبیران و دانشآموزان، شاهد ارتقای معدل، بهبود نتایج امتحانات نهایی در سطح استان باشیم. عزم نهایی یازدهم https://search.eitaa.com/?url=https://eitaa.com/GPAof20KB