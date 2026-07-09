اجرای طرحی برای ارتقاء معدل دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد

رئیس آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز اجرای طرح «عزم نهایی» با هدف ارتقای وضعیت تحصیلی و افزایش معدل دانش‌آموزان خبر داد.