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آیین سنتی علمگردانی شهرستان خوروبیابانک با قدمتی بیش از ۴۵۰ سال، در روز تاسوعای حسینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علم گردانی، آیینی معنوی که در آن مردم به استقبال علم رفته و جلوهای ماندگار از ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به نمایش میگذارند.
در این آیین ریشهدار، علمداران با حمل علمهای عزاداری در کوچهها و محلههای شهر، خانه به خانه حرکت میکنند و مردم با روشن کردن اسپند، گلاب و آب به استقبال علم میروند. صاحبان خانه نیز برای تبرک، علم را در منزل خود میگردانند و پس از زیارت، توغ علم را با آب و گلاب شستوشو میدهند.
علمداران در مسیر حرکت خود با نوحهها و اشعار سنتی، یاد مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برادر باوفایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یارانش را زنده نگه میدارند.
آیین علمگردانی خور، علاوه بر جنبههای مذهبی و معنوی، نمادی از همبستگی اجتماعی، حفظ سنتهای اصیل عاشورایی و انتقال میراث فرهنگی و دینی به نسلهای آینده به شمار میرود.