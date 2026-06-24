به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علم گردانی، آیینی معنوی که در آن مردم به استقبال علم رفته و جلوه‌ای ماندگار از ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) را به نمایش می‌گذارند.

در این آیین ریشه‌دار، علمداران با حمل علم‌های عزاداری در کوچه‌ها و محله‌های شهر، خانه به خانه حرکت می‌کنند و مردم با روشن کردن اسپند، گلاب و آب به استقبال علم می‌روند. صاحبان خانه نیز برای تبرک، علم را در منزل خود می‌گردانند و پس از زیارت، توغ علم را با آب و گلاب شست‌وشو می‌دهند.

علمداران در مسیر حرکت خود با نوحه‌ها و اشعار سنتی، یاد مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برادر باوفایش حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یارانش را زنده نگه می‌دارند.

آیین علم‌گردانی خور، علاوه بر جنبه‌های مذهبی و معنوی، نمادی از همبستگی اجتماعی، حفظ سنت‌های اصیل عاشورایی و انتقال میراث فرهنگی و دینی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.