مسابقه والیبال ایران با فرانسه از شبکه ورزش و فوتبال تیم های برزیل، کره جنوبی و آلمان با حریفان خود در جام جهانی، از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب شروع رقابت هفته دوم والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امشب از ساعت ۲۲، تقابل دو تیم ایران و فرانسه را در قالب برنامه زنده «روی تور» به صورت زنده پوشش می‌دهد.

تیم ملی والیبال کشورمان هفته اول لیگ ملت‌ها را با یک پیروزی و سه شکست به پایان رساند و در بین ۱۸ تیم حاضر در رقابت‌ها رتبه پانزدهم را به دست آورد. فرانسه در این رقابت‌ها رده شانزدهم جدول رده‌بندی را از آن خود کرده است.

هفته سوم مسابقات جام جهانی فوتبال در قاره آمریکا در حال برگزاری است و پنجشنبه ۴ تیر، بازی تیم‌های برزیل - اسکاتلند، کره جنوبی - آفریقای جنوبی و آلمان - اکوادور، از شبکه سه به صورت زنده پخش می‌شود.

بازی تیم‌ها و ساعت پخش آنها به شرح ذیل است:

ساعت ۰۱:۲۰ بامداد گروه C برزیل - اسکاتلند محل برگزاری بازی آمریکا، میامی گاردنز استادیوم هارد راک

ساعت ۰۴:۳۰ بامداد گروه A آفریقای جنوبی - کره جنوبی محل برگزاری بازی مکزیک، مونتری استادیوم بی‌بی‌وی‌ای

ساعت ۲۳:۳۰ گروه E اکوادور - آلمان محل برگزاری بازی آمریکا، رادرفورد شرقی استادیوم متلایف