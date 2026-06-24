به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،از ساعات اولیه روز تاسوعا، محور خیابان امام ارومیه با حضور دسته‌های عزاداری، حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است؛ فضایی که در آن حرکت منظم هیأت‌ها، صدای سنج و نوحه‌هایی با محوریت حضرت ابوالفضل‌ العباس(ع)، ریتم شهر را تغییر داده است.

چهارشنبه سوم تیر مصادف با نهم محرم، در میان این حضور گسترده، آنچه بیش از همه به چشم می‌آمد، پیوند نسل‌ها در آیین سوگواری است، کودکانی که در کنار خانواده‌ها یا در صفوف کوچک هیأت‌ها قدم برمی‌داشتند و تلاش می‌کردند هم‌صدا با بزرگ‌ترها در عزاداری مشارکت کنند. این حضور، به گفته برخی شهروندان، تداوم یک سنت خانوادگی و فرهنگی در ارومیه است که سال‌هاست در قالب هیأت‌های محلی حفظ شده است.

تاسوعا در ارومیه، بیش از آنکه یک رویداد تقویمی باشد، به صحنه‌ای از بازخوانی وفاداری تبدیل شده است؛ جایی که نام عباس(ع) نه فقط در نوحه‌ها، بلکه در رفتار جمعی عزاداران نیز بازتاب پیدا می‌کند.