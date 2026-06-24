به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فاطمی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در مراسم قدردانی از خیران حوزه آموزش و پرورش این شهرستان از تخصیص ۹۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای نوسازی، بازسازی و تجهیز مدارس استان خبر داد و گفت: با تخصیص این اعتبار که گام مهمی در ارتقای کیفیت آموزش است برخی طرح در سال تحصیلی جدید بهره برداری شدند.



کلبادی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: ۵۷ مدرسه در شهرستان بابل به نوسازی و بازسازی نیاز دارند.



استادیان مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران، نیز با بیان اینکه ۱۵۰ طرح آموزشی در استان در حال اجرا است، گفت: ۴۰ طرح آموزشی در سال تحصیلی جدید بهره برداری می‌شود.



حسینی مدیر آموزش و پرورش بابل با اشاره به نقش پررنگ مشارکت مردمی در توسعه آموزش، گفت: با همکاری و مشارکت خیران مدرسه ساز این شهرستان، ۴ واحد آموزشی در سال تحصیلی جدید بهره برداری خواهد شد.