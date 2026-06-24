پخش زنده
امروز: -
سازمان ملل متحد گزارش داد: رژیم صیهونیستی مرتکب جرایم بینالمللی علیه کودکان در سرزمینهای اشغالی شده و الگویی نظاممند از نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل را به نمایش گذاشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از وین نهاد تحقیقاتی سازمان ملل متحد شواهد مستند و گستردهای از هدفگیری عامدانه کودکان فلسطینی در غزه و نقض فاحش حقوق آنان جمعآوری کرده است.
بر اساس این گزارش، رژیم اسرائیل طی بیش از دو سال گذشته مرتکب جرائم بینالمللی علیه کودکان در سرزمینهای اشغالی شده و الگویی نظاممند از نقض حقوق بشر و حقوق بینالملل را به نمایش گذاشته است.
کمیسیون تحقیق بینالمللی مستقل سازمان ملل متحد درباره سرزمینهای اشغالی فلسطین در نخستین گزارش تخصصی خود درباره جرائم ارتکابی علیه کودکان فلسطینی، از وجود شواهد گسترده نقض حقوق بشر، نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و ارتکاب جرائم بینالمللی علیه کودکان در فاصله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ خبر داد.
این کمیسیون در جریان ارائه گزارش جدید خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد گزارش صد صفحهای مزبور نخستین گزارش تخصصی یک نهاد تحقیقاتی سازمان ملل درباره وضعیت کودکان فلسطینی در سرزمینهای اشغالی طی این دوره زمانی است.
به گفته اعضای کمیسیون، این گزارش بر پایه مصاحبه با قربانیان و شاهدان، از جمله کودکان، تحلیلهای پزشکی، نظامی و پزشکیقانونی دیجیتال، بررسی گسترده منابع باز و همچنین اظهارات مقامات و نظامیان اسرائیلی تهیه شده است.
کمیسیون اعلام کرد یافتههای آن حاوی شواهدی مستند است که به ارزیابی این نهاد، دلالت بر هدف قرار گرفتن عمدی کودکان فلسطینی دارد.
کمیسیون در بخشی از گزارش با عنوان «The essence of childhood has been destroyed» (یعنی «جوهر کودکی نابود شده است») تأکید میکند که کودکان فلسطینی با پیامدهایی مواجه شدهاند که ابعاد مختلف زندگی، سلامت، آموزش و آینده آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، کودکان در جریان تخلیه مناطق مسکونی، در اردوگاههای آوارگان، مراکز توزیع کمکهای بشردوستانه و حتی در چادرهای محل اسکان هدف حملات قرار گرفتهاند.
یکی از پزشکان حاضر در غزه در شهادت خود به کمیسیون گفته است: «بر اساس الگوی آسیبها و اعضای هدف قرار گرفته، ارزیابی من این است که سربازان اسرائیلی نوجوانان پسر را در نوعی تمرین هدفگیری عامدانه تیراندازی کردهاند.. الگوی بسیار واضحی وجود دارد که نشان میدهد این هدفگیریمتفاوت اعضای بدن عمدی است.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که حتی پس از توافق آتشبس اکتبر ۲۰۲۵ نیز مواردی از کشته شدن کودکان ثبت شده است. کمیسیون به کشته شدن دو برادر ۱۰ و ۹ ساله در نوامبر ۲۰۲۵ هنگام جمعآوری هیزم اشاره کرده و آورده است که نیروهای اسرائیلی آنان را «مظنون» معرفی کردهاند، در حالی که به گفته کمیسیون، هیچ نشانهای از تهدیدآفرین بودن این کودکان وجود نداشته است.
کمیسیون در ارزیابی حقوقی خود اعلام کرده است که اقدامات مقامها و نیروهای امنیتی اسرائیل واجد عناصری از جرایم بینالمللی، از جمله جنایت علیه بشریت به شکل آزار و اذیت (Persecution) و نیز جنایات جنگی در نوار غزه و کرانه باختری است.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که هدف قرار گرفتن کودکان فلسطینی و الگوی مستمر رفتار نیروهای اسرائیلی طی بیش از دو سال گذشته، از جمله عواملی است که در بررسی وجود قصد خاص لازم برای ارتکاب جرم نسلکشی مورد توجه قرار میگیرد.
در گزارش همچنین آمده است که شرایط زندگی تحمیلشده بر جمعیت غیرنظامی، به مرگهای قابل پیشگیری کودکان، آسیبهای شدید روانی و تهدید تداوم زیستی و آینده نسل فلسطینی منجر شده است.
این گزارش به موارد متعددی از تیراندازی به کودکان توسط تکتیراندازها و پهپادهای کوچک، قطع عضو در شرایط فقدان امکانات درمانی و حملات به بیمارستانها و مدارس اشاره میکند.
کمیسیون با استناد به شواهد پزشکیقانونی اعلام کرده است که بسیاری از کودکان با شلیکهای دقیق به سر یا قفسه سینه جان باختهاند؛ الگویی که به ارزیابی این نهاد فراتر از خسارات جانبی متعارف در درگیریهای مسلحانه است.
اعضای کمیسیون با اشاره به آمارهای مندرج در گزارش اعلام کردند که تا نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ هزار کودک کشته و ۴۴ هزار کودک مجروح شدهاند.
همچنین بیش از ۹۷ درصد مدارس و ۹۵ درصد دانشگاههای غزه آسیب دیده یا تخریب شدهاند و دستکم ۱۶۶۵ کودک در کرانه باختری بازداشت شدهاند.
کمیسیون تأکید کرده است که مأموریت آن ماهیت قضایی ندارد، اما از دولتها خواسته است با اتخاذ تدابیر مؤثر برای پاسخگو کردن عاملان نقضها، از جمله از طریق سازوکارهای مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری فردی، با مصونیت از مجازات مقابله کنند.
این نهاد همچنین آمادگی خود را برای ارائه اسناد و شواهد گردآوریشده به مراجع قضایی و سازوکارهای بینالمللی ذیصلاح اعلام کرده است. این گزارش با عنوان «The essence of childhood has been destroyed: Israel’s deliberate targeting of Palestinian children» و با شماره A/HRC/۶۲/CRP.۲ منتشر شده و در پایان مجموعهای از توصیهها از جمله توقف فوری حملات علیه کودکان، جبران خسارت قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت را مطرح کرده است.