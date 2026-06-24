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عزاداری تاسوعای حسینی در حرم مطهر امام رضا (ع) | محرم ۱۴۰۵

همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، در آستان مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) مراسم عزاداری و دسته روی عزاداران برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ - ۱۳:۴۶
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برچسب ها: مشهد ، عزاداری ، حرم امام رضا (ع) ، عاشورا ، تاسوعا ، محرم
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