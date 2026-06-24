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به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی ۱۳ هزار دست غذای گرم نذری در بین عزاداران امام حسین (ع) و خونخواهان امام شهید شهر رودان و روستای کریان شهرستان میناب توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، دهیار روستای کریان میناب گفت: در شب و روز تاسوعای حسینی بیش از ۸ هزار پرس غذای نذری در این روستا پخت و بین عزاداران حسینی توزیع شد.
ایوب زارعی کریانی افزود: فردا هم در روز عاشورا بیش از ۱۰ هزار پرس غذا در روستای کریان پخت میشود.
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در شهرستان رودان هم به هم مناسبت ۵ هزار دست غذای گرم بین عزاداران حسینی توزیع شد.