پخت و توزیع غذای گرم نذری درهرمزگان

به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی ۱۳ هزار دست غذای گرم نذری در بین عزاداران امام حسین (ع) و خونخواهان امام شهید شهر رودان و روستای کریان شهرستان میناب توزیع شد.