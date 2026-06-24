به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهید مهدی نعمتی سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایفای مسئولیت کرد.

این شهید والامقام در آخرین روز جنگ دوازده‌روزه، هنگام انجام مأموریت و خدمت در محل کار خود، به آرزوی دیرینه‌اش شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

شهید نعمتی از جانبازان مدافع حرم بود که سابقه حضور در جبهه مقاومت و نبرد با گروه تروریستی داعش در سوریه را در کارنامه خود داشت و سال‌ها در مسیر دفاع از امنیت و ارزش‌های اسلامی مجاهدت کرد.