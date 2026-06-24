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مراسم اولین سالگرد شهادت سرتیپ دوم پاسدار شهیدمهدی نعمتی معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فراجا شهید استان قزوین روستای چرشدره الموت غربی روز جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد امام زمان (عج) واقع در خیابان خاوران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهید مهدی نعمتی سالها در عرصههای مختلف خدمترسانی به مردم و نظام اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایفای مسئولیت کرد.
این شهید والامقام در آخرین روز جنگ دوازدهروزه، هنگام انجام مأموریت و خدمت در محل کار خود، به آرزوی دیرینهاش شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.
شهید نعمتی از جانبازان مدافع حرم بود که سابقه حضور در جبهه مقاومت و نبرد با گروه تروریستی داعش در سوریه را در کارنامه خود داشت و سالها در مسیر دفاع از امنیت و ارزشهای اسلامی مجاهدت کرد.