عزاداران حسینی در مهاباد با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، در سوگ علمدار دشت کربلا به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با نهمین روز از ماه محرم و تاسوعای حسینی، مردم مؤمن و ولایت‌مدار مهاباد در سوگ حضرت ابوالفضل العباس (ع) و یاران باوفای سیدالشهدا (ع) به عزاداری پرداختند.

از ساعات ابتدایی امروز، دسته‌های عزاداری در نقاط مختلف شهر با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی و مداحی، ارادت خود را به خاندان اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.

عزاداران حسینی با حضور در این مراسم‌ها، یاد و خاطره رشادت‌ها و فداکاری‌های حضرت ابوالفضل العباس (ع) و شهدای کربلا را گرامی داشتند و بر تداوم راه آزادگی، ایثار و حق‌طلبی تأکید کردند.