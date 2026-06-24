پخش زنده
امروز: -
یادواره ۳۱ شهید والامقام روستای سریزد مهریز با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در مسجد و حسینیه این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و یادآوری رشادتهای شهدا، بار دیگر با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد به عنوان سخنران این مراسم، با اشاره به جایگاه والای شهدا در جامعه اسلامی گفت: شهدا با نثار جان خود امنیت، عزت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و ملت ایران هرگز فداکاریها و ازخودگذشتگیهای آنان را فراموش نخواهد کرد.
حجتالاسلام مدرسی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت بزرگترین سرمایه معنوی انقلاب اسلامی است و نسل جوان باید با مطالعه زندگی شهدا، راه و منش آنان را الگوی زندگی خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه شهدا با بصیرت و ایمان راسخ در برابر دشمن ایستادند، تصریح کرد: عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهیدانی است که برای دفاع از ارزشهای دینی و میهن اسلامی از جان خود گذشتند.
امام جمعه بخش مرکزی یزد همچنین بر ضرورت انتقال فرهنگ شهادت به نسلهای آینده تأکید کرد و ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهدا تنها برگزاری مراسم نیست، بلکه عمل به آرمانها، ارزشها و اهدافی است که شهدا برای آن جانفشانی کردند.
این مراسم با مداحی، مرثیهسرایی و گرامیداشت یاد و خاطره ۳۱ شهید روستای سریزد به پایان رسید.