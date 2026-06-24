مرحوم قبادی از جمله فرهنگیان خوشنام و متعهدی بود که به عنوان یکی از نخستین مدیران آموزش و پرورش شهرستان چرام، نقشی کلیدی در زیربنای تعلیم و تربیت منطقه ایفا کرد.

آیین وداع و تشییع پیکر این فقید سعید، در روستای القچین سفلی برگزار شد.

شهید حسین قبادی یکم فروردین ۱۳۵۸ در روستای القچین از توابع شهرستان کهگیلویه به دنیا آمد، تا پایان دوره راهنمایی درس خواند و سپس به عنوان سرباز به خدمت ارتش درآمد.

این شهید والامقام ۲ تیر۱۳۸۰ در عین خوش بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.

مزار او در شهر چرام شهرستان زادگاهش قرار دارد.



