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بازرس کل قضایی استان یزد: اجرای این طرحهای زیرساختی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و بهرهمندی عادلانه مردم از آب شرب سالم و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته قوه قضاییه، رضا مختاری بازرس کل قضایی استان یزد از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» و ایستگاه پمپاژ «شهید سلیمانی» بازدید کرد و طی آن، آخرین وضعیت اجرای طرح ها، میزان پیشرفت فیزیکی و تأثیر آنها بر افزایش پایداری و تابآوری شبکه تأمین آب استان مورد ارزیابی قرار گرفته و از اقدامات جهادی آبفا در توسعه زیرساختهای آبرسانی و تأمین آب شرب پایدار قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در جریان این بازدید ضمن قدردانی از حضور بازرس کل قضایی استان گفت: با بهرهبرداری از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر»، مشکل افت فشار آب در مناطق حسنآباد، اکرمآباد و اکرمیه برطرف شده و پایداری شبکه آبرسانی در این مناطق به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
جلال علمدار افزود: اجرای این طرحها در راستای تقویت زیرساختهای آبرسانی، ارتقای تابآوری شبکه توزیع آب و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان انجام شده و شرکت آبفا با جدیت توسعه طرحهای زیرساختی را در سطح استان دنبال میکند.
بازرس کل قضایی استان یزد در این بازدید از اقدامات و تلاشهای جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در اجرای طرحهای عمرانی و آبرسانی قدردانی کرد.
رضا مختاری اظهار داشت: اجرای این طرحهای زیرساختی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و بهرهمندی عادلانه مردم از آب شرب سالم و پایدار است و بیتردید استمرار این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.