به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مردم در حسینه ها، تکیه ها، هیئت ها، مساجد و بقاع متبرکه استان به عزاداری و روضه خوانی غربت ابا عبدالله الحسین (ع) پرداختند.

سنج و دمام زنی، زنجیرزنی و نوحه سرایی سنتی از دیگر برنامه‌های عزاداری امام حسین علیه السلام در هیئت‌های مذهبی استان بود.

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مردم هرمزگان پیروی از راه و مسیر امام حسین (ع) را برای پیشرفت در دین و انقلاب و مبارزه با دشمنان صهیونیستی ضروری می‌دانند.