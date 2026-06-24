استان بوشهر سوگوار علمدار وفادار دشت کربلا
همزمان با تاسوعای حسینی، استان بوشهر سیاه پوش و سوگوار علمدار وفادار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شیفتگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در استان بوشهر در شهرها و روستاهای این استان دیشب و امروز با حضور در تجمعات، خیابانها، حسینیهها، مساجد و تکایا و تشکیل دستههای عزاداری، مراسم تاسوعای حسینی با شور و شعور تمام برگزار کردند.
امروز در نهمین روز از ماه محرم و در تاسوعای حسینی انبوه عزاداران در جایجای استان بوشهر در رثای علمدار وفادار کربلا، عزاداری میکنند.
این مراسم با حضور انبوهی از مردم از پیر و جوان، زنان و کودکان برگزار میشود تا یاد و خاطره حماسه کربلا زنده نگه داشته شود و در جایجای استان، نوای یا حسین و یا ابوالفضل در کنار صدای حزنانگیز سنج و دمام، فضای شهرها و روستاها را پوشانده است.
عزاداران حسینی در این مراسم ارادت خود را به سقای عطشان دشت کربلا و بزرگ معلم آزادگی وشجاعت امام حسین علیه السلام نشان داده و شعار عزت آفرین «هیهات مِنّالذله» سر میدهند.