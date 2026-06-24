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خانواده مازندرانی با برگزاری مجالس عزای سید الشهدا از بیش از ۹۰ سال پیش در شیراز ، عشق به اهلبیت را از خردسالی در دل نسلهای خود نهادینه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خانواده مازندرانی در شیراز با افتخار اعلام می کنند که بیش از ۹۰ سال پیش، زمانی که دستورات سختگیرانهای برای لغو برپایی مراسم محرم صادر میشد، آنها هرگز در برابر اجبار طاغوت کوتاه نیامدند و پرچم عزای سالار شهیدان را برپا نگه داشتند.
این مجالس که در ابتدا از جمعهای کوچک و صمیمی خانوادگی آغاز شده بود، اکنون در حسینیه ای که خود ، بانی آن هستند ، برپا می شود.
اعضای این خانواده معتقدند که حضور در مجلس سوگواری سید و شهیدان، ضامن سربلندی آنها در دنیا و آخرت است. آنها با نگاهی هوشمندانه به نیازهای روز جامعه، برنامههای متنوعی را به مراسم سوگواری خود اضافه کردهاند تا نسلهای جدید نیز با این مکتب پیوند بخورند.
در این خانواده، عشق به اهلبیت یک سنت موروثی است؛ بهطوری که هر نسل، مشق عشق و کسب فیض را از نسل پیش از خود میآموزد. برپا کنندگان این مراسم با ایمان راسخ میگویند: «تا زمانی که جان در بدن داریم، خادم و سوگوار امام حسین (ع) خواهیم بود.»