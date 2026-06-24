به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف تکریم ساکنان کیش و تسهیل دسترسی به خدمات رفاهی، امکان خرید تلفنی بلیت با اعمال تخفیف ۲۰ درصدی برای دارندگان کارت کیشوندی فراهم شده است.

هر فرد دارای کارت کیشوندی برای خرید دو بلیت با تخفیف ۲۰ درصدی استفاده کند.

سازمان منطقه آزاد کیش با پایش و ارزیابی مداوم این طرح را در دستور کار دارد تا در صورت امکان و پس از بررسی‌های کارشناسی، در آینده ظرفیت‌های جدیدی برای بهره‌مندی ساکنان کیش از تسهیلات قرار گیرد.

متقاضیان می‌توانند برای دریافت خدمات، راهنمایی و نهایی‌سازی خرید خود در ساعات اداری با شماره‌های دفتر تهران: ۴۸۶۸۱۰۰۲ و ۴۸۶۸۱۰۰۵ با پیش شماره ۰۲۱ و شماره تلفن دفتر کیش شرکت هواپیمایی کیش ۴۴۴۵۵۷۳۶ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.