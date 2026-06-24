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سینماها در هفته در ۶ هزار و ۸۱۷ نوبت نمایش، موفق به جذب ۷۲ هزار و ۴۳۸ تماشاگر شدند و به فروش حدود ۱۲ میلیارد تومانی دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دلیل تاسوعا و عاشورای حسینی اکران فیلمهای کمدی از یک تیر متوقف و سینماهای کشور از عصر سه شنبه ۲ تیر تعطیل هستند و به همین دلیل فروش تمام فیلمها با کاهش محسوس مواجه بوده است.
بر اساس آمار سامانه سمفا فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۱ هزار و ۳۲۷ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۶۴۷ میلیون تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.
فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه کنندگی مجید کریمی با فروش ۱۵ هزار و ۵۴۱ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۸۳۱ میلیونی رسید و در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم با حضور بازیگرانی همچون علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.
در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأملبرانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگیهای شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقعگرایانه نشان میدهد چگونه انتخابهای کوچک و بزرگ، سرنوشت آدمها را به هم پیوند میزند و مسیر زندگیشان را تغییر میدهد. داستان تهران کنارت با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلانشهر تهران و چالشهای زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه میکند. این اثر با تمرکز بر دغدغههای اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت میکند.
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش:
«کفایت مذاکرات»: ۱۱۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان
«ماجراجویی در جزیره جیمزباند»: ۹۳ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان
«آنتیک»: ۵۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان
«تهران کنارت»: ۴۵ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان
«افسانه سپهر»: ۱۷ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۴ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان
«نیمشب»: ۹ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۷ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان
«قمارباز»: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
«بهشت تبهکاران»: یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون تومان
«رخ نیلو»: یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان
«ژولیت و شاه»: یک میلیارد و ۸۳ میلیون تومان
«خط نجات»: ۹۹۸ میلیون تومان
«شمشیر و اندوه»: ۵۵ میلیون تومان